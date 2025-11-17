Jollibee Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jollibee Foods hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jollibee Foods 0,170 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 1,34 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at