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13.08.2026 06:31:29
Jollibee Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jollibee Foods ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jollibee Foods die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jollibee Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent auf 1,41 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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