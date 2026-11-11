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11.11.2026 06:31:29
Jollibee Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jollibee Foods gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,83 PHP. Im Vorjahresviertel hatte Jollibee Foods 2,63 PHP je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 87,75 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jollibee Foods 76,37 Milliarden PHP umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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