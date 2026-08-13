Jollibee Foods: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jollibee Foods stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 2,95 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jollibee Foods 2,79 PHP je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,63 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 85,91 Milliarden PHP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at