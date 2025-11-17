Jollibee Foods stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jollibee Foods hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,63 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,41 PHP je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jollibee Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76,37 Milliarden PHP im Vergleich zu 67,73 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at