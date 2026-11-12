Jollibee Foods stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jollibee Foods hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,42 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,34 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at