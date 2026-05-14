Jollibee Foods: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jollibee Foods hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent auf 1,30 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at