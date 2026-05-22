Jolly Plastic Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jolly Plastic Industries hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jolly Plastic Industries ein EPS von 0,330 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,26 Millionen INR – ein Plus von 32,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Jolly Plastic Industries 1,70 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at