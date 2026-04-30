Jolt Health präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jolt Health veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jolt Health ein EPS von -0,200 CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,200 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at