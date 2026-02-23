23.02.2026 06:31:29

JonDeTech Sensors Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JonDeTech Sensors Registered lud am 20.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,280 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 75,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,2 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen SEK.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,030 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JonDeTech Sensors Registered -1,590 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 76,67 Prozent auf 0,07 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,30 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

