JonDeTech Sensors Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JonDeTech Sensors Registered gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

JonDeTech Sensors Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,470 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at