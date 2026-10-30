Jones Lang Lasalle gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jones Lang Lasalle hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 6,85 USD gegenüber 4,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,84 Prozent auf 7,28 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 6,15 USD sowie einem Umsatz von 7,24 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at