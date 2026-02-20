Jones Lang Lasalle hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jones Lang Lasalle hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,34 USD gegenüber 4,97 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,61 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,40 USD, nach 11,30 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 23,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at