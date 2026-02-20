|
20.02.2026 06:31:28
Jones Lang Lasalle hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jones Lang Lasalle hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,34 USD gegenüber 4,97 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,61 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,81 Milliarden USD in den Büchern standen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,40 USD, nach 11,30 USD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 23,43 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.