Jones Lang Lasalle Aktie
WKN: 908217 / ISIN: US48020Q1076
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28.10.2026 12:37:04
Jones Lang Lasalle Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Jones Lang Lasalle (JLL) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $319.8 million, or $6.85 per share. This compares with $222.8 million, or $4.61 per share, last year.
Excluding items, Jones Lang Lasalle reported adjusted earnings of $315.5 million or $6.76 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.8% to $7.281 billion from $6.510 billion last year.
Jones Lang Lasalle earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $319.8 Mln. vs. $222.8 Mln. last year. -EPS: $6.85 vs. $4.61 last year. -Revenue: $7.281 Bln vs. $6.510 Bln last year.
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