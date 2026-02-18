Jones Lang Lasalle Aktie

Jones Lang Lasalle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908217 / ISIN: US48020Q1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 17:08:05

Jones Lang LaSalle Stock Rises 4% Over Increased Q4 Earnings

(RTTNews) - Stock of Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) is moving up about 4 percent on Wednesday morning trading over strong fourth quarter financial results, which saw earnings of $401.7 million, or $8.34 per share, compared to $241.2 million, or $4.97 per share, last year.

The company's shares are currently trading at $298.29 on the New York Stock Exchange, up 4.08 percent. The stock opened at $284.16 and has climbed as high as $309.85 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $194.36 to $363.06.

The company's revenue for the period rose 11.7 percent, to $7.609 billion from $6.811 billion in the prior year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jones Lang Lasalle IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Jones Lang Lasalle IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jones Lang Lasalle IncShs 264,00 8,20% Jones Lang Lasalle IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen