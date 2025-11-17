Jones Soda stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jones Soda hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jones Soda 4,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at