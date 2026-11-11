Jones Soda verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jones Soda gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz lag bei 13,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 204,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at