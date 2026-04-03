Jones Soda vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jones Soda hat am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 11,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jones Soda 2,8 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jones Soda -0,090 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 25,30 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Jones Soda 19,16 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at