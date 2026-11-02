Jonestown Bank Trust hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jonestown Bank Trust lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jonestown Bank Trust einen Umsatz von 14,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at