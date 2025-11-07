Jonestown Bank Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jonestown Bank Trust hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at