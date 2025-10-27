Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A 0,290 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at