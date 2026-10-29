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29.10.2026 06:31:29
Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,18 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,02 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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