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04.11.2026 06:31:28
Joonktollee Tea Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Joonktollee Tea Industries hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,96 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,40 Prozent auf 574,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 469,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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