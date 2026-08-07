Joonktollee Tea Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Joonktollee Tea Industries lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,850 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 328,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 282,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at