25.05.2026 06:31:29

Joonktollee Tea Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Joonktollee Tea Industries hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,91 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,940 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 228,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 328,7 Millionen INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,590 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,36 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,44 Milliarden INR – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Joonktollee Tea Industries 1,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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