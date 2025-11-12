Joonktollee Tea Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Joonktollee Tea Industries hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,28 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 469,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 354,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at