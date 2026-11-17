JOOYONTECH hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 38,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -40,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 13,02 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 30,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JOOYONTECH 18,82 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at