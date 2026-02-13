JOOYONTECH vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JOOYONTECH präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,05 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -25,000 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,12 Prozent auf 13,70 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,33 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 17,400 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JOOYONTECH -46,000 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,01 Prozent auf 62,63 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 53,07 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at