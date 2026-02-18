Jordan Chemical Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jordan Chemical Industries gab am 16.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,07 JOD. Ein Jahr zuvor waren 0,040 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen JOD – das entspricht einem Abschlag von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,9 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,17 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,72 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at