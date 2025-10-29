Jordan Chemical Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jordan Chemical Industries hat am 26.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Jordan Chemical Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 JOD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jordan Chemical Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,2 Millionen JOD im Vergleich zu 0,9 Millionen JOD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at