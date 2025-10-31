Jordan Dairy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jordan Dairy veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig wurden 7,6 Millionen JOD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jordan Dairy 7,3 Millionen JOD umgesetzt.

