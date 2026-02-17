Jordan Dairy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jordan Dairy hat am 15.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,4 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,5 Millionen JOD ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,020 JOD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,220 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 28,68 Millionen JOD – das entspricht einem Abschlag von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 30,09 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at