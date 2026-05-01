Jordan Dairy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jordan Dairy äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,8 Millionen JOD – eine Minderung von 5,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,2 Millionen JOD eingefahren.

Redaktion finanzen.at