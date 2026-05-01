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01.05.2026 06:31:29
Jordan Dairy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jordan Dairy äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,8 Millionen JOD – eine Minderung von 5,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,2 Millionen JOD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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