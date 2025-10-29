|
29.10.2025 06:31:28
Jordan Dubai Islamic Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Jordan Dubai Islamic Bank hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 JOD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 62,5 Millionen JOD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jordan Dubai Islamic Bank 53,7 Millionen JOD umgesetzt.
