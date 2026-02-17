17.02.2026 06:31:28

Jordan Duty Free Shops informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jordan Duty Free Shops lud am 15.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 JOD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 83,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,6 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,5 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,460 JOD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,460 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 101,36 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 80,48 Millionen JOD umgesetzt.

