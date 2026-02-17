Jordan Electric Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jordan Electric Power lud am 15.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,06 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jordan Electric Power 0,070 JOD je Aktie eingenommen.

Jordan Electric Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 266,2 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 257,8 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,240 JOD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,11 Milliarden JOD gegenüber 1,08 Milliarden JOD im Vorjahr ausgewiesen.

