Frontline Aktie
WKN: 885094 / ISIN: BMG3682E1277
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21.07.2026 20:39:20
Jordan faces growing risk of becoming latest frontline state in US-Iran conflict
As Iranian attacks intensify, Jordan is emerging as the latest frontline state in the widening Middle East conflict. Why is the Hashemite Kingdom a target for Tehran?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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