Jordan Hotels Tourism verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jordan Hotels Tourism gab am 15.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 4,1 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,2 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 JOD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 15,07 Millionen JOD gegenüber 13,84 Millionen JOD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at