|
17.02.2026 06:31:28
Jordan Hotels Tourism verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jordan Hotels Tourism gab am 15.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Umsatz wurde auf 4,1 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,2 Millionen JOD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 JOD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 15,07 Millionen JOD gegenüber 13,84 Millionen JOD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!