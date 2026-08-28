Jordan Hotels Tourism verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jordan Hotels Tourism hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 JOD gegenüber 0,020 JOD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,11 Prozent auf 3,0 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,9 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at