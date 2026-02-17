Jordan Industrial Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jordan Industrial Resources hat am 15.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 JOD gegenüber -0,030 JOD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 266,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen JOD, während im Vorjahreszeitraum 0,0 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,060 JOD. Im Vorjahr waren -0,140 JOD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 59,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,11 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,27 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at