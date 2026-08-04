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04.08.2026 06:31:29
Jordan Industrial Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jordan Industrial Resources hat am 01.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 JOD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jordan Industrial Resources ein EPS von -0,020 JOD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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