05.11.2025 06:31:28
Jordan Industrial Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Jordan Industrial Resources hat am 02.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jordan Industrial Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,030 JOD vermeldet.
