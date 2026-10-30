Jordan Insurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jordan Insurance präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,04 JOD gegenüber 0,030 JOD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jordan Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,4 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 23,2 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at