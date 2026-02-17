|
Jordan International Investment Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Jordan International Investment Company hat am 15.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 JOD. Im Vorjahr hatte Jordan International Investment Company 0,010 JOD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 0,37 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,01 Millionen JOD umgesetzt.
