Jordan International Trading Center verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jordan International Trading Center hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Jordan International Trading Center vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,0 Millionen JOD in den Büchern – ein Minus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jordan International Trading Center 2,1 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,060 JOD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Jordan International Trading Center ein Gewinn pro Aktie von 0,050 JOD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 7,80 Millionen JOD, gegenüber 9,10 Millionen JOD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 14,29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at