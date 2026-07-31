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31.07.2026 06:31:29
Jordan Investment Tourist Transport informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jordan Investment Tourist Transport ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jordan Investment Tourist Transport die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 JOD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,140 JOD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 58,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,7 Millionen JOD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,3 Millionen JOD.
Redaktion finanzen.at
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