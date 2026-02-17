17.02.2026 06:31:28

Jordan Investment Tourist Transport legte Quartalsergebnis vor

Jordan Investment Tourist Transport präsentierte in der am 15.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Jordan Investment Tourist Transport hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 JOD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 0,8 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,5 Millionen JOD umgesetzt.

Jordan Investment Tourist Transport vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,700 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,540 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Jordan Investment Tourist Transport im vergangenen Geschäftsjahr 2,36 Millionen JOD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jordan Investment Tourist Transport 2,52 Millionen JOD umsetzen können.

