17.02.2026 06:31:28
Jordan Investment Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Jordan Investment Trust ließ sich am 15.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jordan Investment Trust die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das vergangene Quartal hat Jordan Investment Trust mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen JOD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren, um 1264,29 Prozent gesteigert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,010 JOD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Jordan Investment Trust ein Gewinn pro Aktie von 0,020 JOD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Jordan Investment Trust im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 156,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,00 Millionen JOD. Im Vorjahr waren 0,78 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
