17.02.2026 06:31:28

Jordan Investment Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jordan Investment Trust ließ sich am 15.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jordan Investment Trust die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Jordan Investment Trust mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen JOD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren, um 1264,29 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,010 JOD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Jordan Investment Trust ein Gewinn pro Aktie von 0,020 JOD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Jordan Investment Trust im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 156,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,00 Millionen JOD. Im Vorjahr waren 0,78 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen