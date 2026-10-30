Jordan Masaken for Land and Industrial Development Projects informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jordan Masaken for Land and Industrial Development Projects hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent auf 0,1 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at