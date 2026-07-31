Jordan Masaken for Land and Industrial Development Projects präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jordan Masaken for Land and Industrial Development Projects veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite standen 0,1 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at